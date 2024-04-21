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Экс-жена лучшего бомбардира сборной России призналась в десятке пластических операций

Экс-жена футболиста Кержакова рассказала о своих 10 пластических операциях

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Личный архив

Милана Тюльпанова, бывшая жена экс-нападающего сборной России по футболу Александра Кержакова, в интервью Лере Кудрявцевой призналась, что сделала с десяток пластических операций.

«От меня всегда требовали какой-то идеальности. В частности, мой отец. Сколько сделала пластических операций? Тут уже речь шла даже не о том, чтобы конкретно ему понравиться. Я сама себе не нравилась. Около 10 операций было сделано. Я делала ринопластику. Делала грудь — и до родов, и после. Делала липосакцию, липоскульптурирование…» — сказала Тюльпанова.

30-летняя Тюльпанова воспитывает сына Артемия от бывшего футболиста Александра Кержакова. Пара поженилась в 2015 году и девушка взяла фамилию мужа. В 2019 году супруги развелись.

Кержаков был женат трижды. Перед браком с Тюльпановой он на протяжении пяти лет был в браке с Марией Головой. Пара воспитывала дочь Дарью. В 2022 году Кержаков женился в третий раз.

Кержаков является лучшим бомбардиром в истории российского футбола (233 гола), лучшим бомбардиром в истории «Зенита» (161 гол) и сборной России (30 голов) вместе с Артемом Дзюбой.

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