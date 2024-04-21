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Стало известно, какие слова Абаскаля привели к его отставке из «Спартака»

Абаскаля уволили после его слов об отсутствии плана по исправлению ситуации

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Александр Вильф/РИА Новости

Увольнение Гильермо Абаскаля было решением спортивного директора клуба Томаша Амарала. Об этом сообщает РБК.

Как утверждает источник, Гильермо Абаскаль был уволен после того, как заявил руководству клуба о том, что у него нет плана по исправлению ситуации в команде. Сообщается, что испанец должен был остаться в команде до окончания сезона, однако ситуация изменилась после поражения от «Сочи» со счетом 0:1. Наставник признался, что не знает, как исправить ситуацию, и не видит выхода, после чего был уволен.

14 апреля Гальермо Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». После рестарта сезона команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). 21 апреля красно-белые сыграют на выезде с «Ростовом».

Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович. 17 апреля «Спартак» в ответном поединке в рамках Кубка России сыграл вничью с «Зенитом» 0:0. Благодаря победе в первой игре сине-бело-голубые вышли в финал Пути РПЛ. «Спартак» опустился в сетку Пути регионов, где встретится с «Динамо».

Ранее Белоголовцев заявил, что Абаскаля надо было увольнять из «Спартака» раньше.

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