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«Краснодар» одержал победу со счетом 24:0 в матче женской молодежной лиги

«Краснодар» обыграл «Факел» со счетом 24:0 в Молодежной женской лиге

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fckrasnodar.ru

Молодежный состав женского «Краснодара» одержал победу со счетом 24:0 над воронежским «Факелом» в матче первого тура группы Б Молодежной женской футбольной лиги.

Таким образом, футболистки из «Краснодара» установили исторический рекорд клуба. В 2022 году в матче Кубка России «быки» обыграли «Кубань» со счетом 11:0.

Основной состав «Краснодара» является участником женской Суперлиги. Команда идет на девятом месте в турнирной таблице. Краснодарские футболистки в первых четырех матчах сезона разгромно уступили «Зениту» со счетом 0:3, а также дважды со счетом 0:2 проиграли «Локомотиву» и «Динамо». Единственную победу «Краснодар» одержал над «Крыльями Советов» 2:0.

Действующим чемпионом Суперлиги является «Зенит».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее в российском футболе назначили пенальти за подзатыльник.

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