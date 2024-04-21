Уроженка Москвы Рыбакина обыграла украинку Костюк в финале турнира в Штутгарте

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала победительницей турнира в Штутгарте.

В финальном матче Рыбакина обыграла представительницу Украины Марту Костюк.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2.. Спортсменки провели на корте 1 час и девять минут. Рыбакина реализовала четыре брейк-пойнта из шести. Для Елены Рыбакиной это третий титул в текущем сезоне.

В 2022 году Рыбакина в отсутствии российских теннисистов выиграла Уимблдон в одиночном разряде. В финале она победила представительницу Туниса Онс Жабер.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Рыбакина, набрав 5848 очков, занимает четвертое место. Лидировать продолжает представительница Польши Ига Свентек (10 835 очков). На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко (8045 очков), которая стала победительницей Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Тройку лучших замыкает Кори Гауфф из США (7205 очков). Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина, она 11-я (3113 очков).

Ранее Андрей Рублев яростно разбил ракетку после обидного поражения.