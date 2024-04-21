В Турции считают, что тренер Бурук не променяет «Галатасарай» на «Спартак»

Турецкий спортивный журналист Мехмет Озджан заявил, что главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук не уйдет в московский «Спартак», передает «Спорт-Экспресс».

«Нет, это невозможно. Он не променяет «Галатасарай» на «Спартак». На 99 процентов Бурук продолжит работу в клубе», — сказал Озджан.

Специалист возглавляет «Галатасарай» с 2022 года.

14 апреля «Спартак» уволил испанца Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. Красно-белые проиграли «Сочи», идущему на последнем месте. Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович. После 23 туров красно-белые, набрав 35 очков, занимают седьмое место в турнирной таблице. 21 апреля москвичи сыграют с «Ростовом» в чемпионате России. Команды выйдут на поле в 20:30 по московскому времени. «Ростов» идет на восьмой строчке, набрав 34 балла. Лидирует в турнире петербургский «Зенит» (47).

Ранее «Спартак» связывался с экс-игроком клуба касательно работы тренером команды.