Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президент «Реала» эмоционально обратился к украинскому вратарю

Президент «Реала» Перес хочет продлить контракт с украинцем Луниным

close
100%
Violeta Santos Moura/Reuters

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес после матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», в котором «Реал» победил по пенальти, заявил, что хочет продлить контракт с украинским вратарем команды Андреем Луниным, передает Realmadridexclusivo.

«Ты можешь перейти в другой клуб, чтобы играть больше. Но ты нигде не получишь столько славы, как здесь», — сказал Перес.

Основное время матча с «Манчестер Сити» завершилось со счетом 1:1. За «Реал» отличился Родриго, поразивший ворота Эдерсона на 12-й минуте. В составе «Манчестер Сити» точным ударом отметился Кевин Де Брейне, отличившийся на 76-й минуте после ошибки Антонио Рюдигера. Поскольку первая игра этих команд также окончилась вничью, 3:3, победитель определялся в серии пенальти, в которой точнее оказались игроки «Реала» (4:3).

В полуфинале мадридцы сыграют с «Баварией», которая, в свою очередь, выбила из розыгрыша турнира лондонский «Арсенал».

Ранее Жозе Моуринью рассказал, за кого он будет болеть в Лиге чемпионов.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Испании
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами