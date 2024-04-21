Президент «Реала» эмоционально обратился к украинскому вратарю

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес после матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», в котором «Реал» победил по пенальти, заявил, что хочет продлить контракт с украинским вратарем команды Андреем Луниным, передает Realmadridexclusivo.

«Ты можешь перейти в другой клуб, чтобы играть больше. Но ты нигде не получишь столько славы, как здесь», — сказал Перес.

Основное время матча с «Манчестер Сити» завершилось со счетом 1:1. За «Реал» отличился Родриго, поразивший ворота Эдерсона на 12-й минуте. В составе «Манчестер Сити» точным ударом отметился Кевин Де Брейне, отличившийся на 76-й минуте после ошибки Антонио Рюдигера. Поскольку первая игра этих команд также окончилась вничью, 3:3, победитель определялся в серии пенальти, в которой точнее оказались игроки «Реала» (4:3).

В полуфинале мадридцы сыграют с «Баварией», которая, в свою очередь, выбила из розыгрыша турнира лондонский «Арсенал».

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