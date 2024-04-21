Ведущая «Матч ТВ»: Серегина: большинство людей в России тупые и необразованные

Ведущая спортивного телеканала «Матч ТВ» Олеся Серегина выложила в своих соцсетях видео, на котором она с нынешним мужем позавтракала со своим бывшим супругом и его девушкой. На завтраке присутствовали два сына Олеси от разных отцов.

«Боялся увидеть в комментариях, что люди будут считать это нормой. Фух, типичный куколд, рад, что все это понимают», — написал один из подписчиков.

«Именно потому, что большинство людей тупые и необразованные, у нас в стране такие все нищие и несчастные. Подумайте об этом», — ответила Серегина.

В сентябре 2022 года Серегина пообещала прийти на стадион «РЖД Арена» в нижнем белье, если «Локомотив» обыграет петербургский «Зенит».

«Надо ставить достойные цели, даже если сейчас это кажется чем-то нереальным. В футбольном мире случается всякое. Я приду в нижнем белье — хороший стимул футболистам выиграть наконец-то», — написала тогда Серегина.

Ранее экс-биатлонист Александр Тихонов раскритиковал нищету в России.