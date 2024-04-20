«Рубин» в меньшинстве удержал ничью с «Локомотивом»

В очередном матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) казанский «Рубин» сыграл вничью с московским «Локомотивом».

Встреча прошла в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» и завершилась со счетом 1:1. Счет в матче на 21-й минуте открыл 28-летний аргентинец Валентин Вада, который поразил пустой угол ворот Ильи Лантратова после прохода по флангу 26-летнего албанца Мирлинда Даку. Ответный мяч «железнодорожники» усилиями Дмитрия Баринова забили на 43-й минуте, голевую передачу с углового оформил Максим Глушенков.

На 78-й минуте команда из Татарстана осталась вдесятером — за лишение явной возможности забить гол был удален 27-летний узбекистанский защитник Рустамжон Ашурматов.

После этой игры команда под руководством Михаила Галактионова набрала 37 очков и закрепилась на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Казанцы набрали 32 очка и остались на девятой позиции.

В следующем матче «Рубин» сыграет на выезде против петербургского «Зенита», а «Локомотив» отправится в Нижний Новгород, где встретится с «Пари НН».

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