Гимнастка Аверина ушла в баскетбол

Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина в социальных сетях опубликовала новое видео.

Спортсменка приняла участие в тренировке по баскетболу. 25-летняя гимнастка показала подписчикам навыки владения баскетбольным мячом, сумев переложить его из руки в руки.

Дина Аверина вместе со своей сестрой Ариной объявили об окончании профессиональной карьеры 23 февраля 2024 года. На Олимпийских играх 2020 года в Токио Дина Аверина стала серебряной призеркой, прервав 20-летнюю серию побед российских гимнасток на Играх в личном многоборье. Арина Аверина осталась без медали, заняв в итоговом протоколе четвертое место.

4 марта 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой с 7 марта из-за ситуации на Украине. С 1 января 2024 года ограничения действовать перестали.

8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

Ранее Алина Загитова показала, как ей делают массаж.