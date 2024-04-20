Ивич не планирует возвращаться в Россию ради «Спартака»

Бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич не планирует возвращаться в Российскую премьер-лигу (РПЛ) ради возможного назначения в московский «Спартак». Об этом пишет «РБ Спорт».

По информации источника, сербский специалист считает для себя приоритетным рассмотрение предложения из Турции, которое есть у него на руках. В данный момент Ивич продолжается отдыхать вместе со своей семьей в Греции, куда он прибыл после того, как был отправлен в отставку руководством «Краснодара».

После 23 туров красно-белые, набрав 35 очков, занимают седьмое место в турнирной таблице. Лидирует по-прежнему «Зенит», у которого 47 набранных очков. «Краснодар» после победы над «Факелом» приблизился к петербуржцам на расстояние одного очка.

21 апреля «Спартак» сыграет с «Ростовом в 25-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Начало матча в 20:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что один человек выбыл из гонки за место тренера «Спартака».