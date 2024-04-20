Шарапова показала бурное празднование дня рождения

Российская титулованная теннисистка Мария Шарапова опубликовала в своих социальных сетях кадры празднования своего дня рождения.

37-летняя Мария Шарапова провела торжественный день в Италии, поблагодарив всех сопричастных к организации мероприятия за креативность и вовлеченность в процесс.

Теннисистка завершила карьеру в 2020 году в возрасте 32 лет. Спортсменка пять раз выигрывала турниры Большого шлема, она одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым «карьерным шлемом» (выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы). Также Шарапова — победительница 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде).

Мария Шарапова впервые стала матерью 1 июля 2022 года, она родила сына Теодора от Александра Гилкса, с которым состоит в отношениях шесть лет. В 2020 году бизнесмен сделал предложение Марии, но пара пока не сыграла свадьбу. Теннисистка признавалась в интервью, что была готова к материнству и давно мечтала о рождении ребенка, поэтому была рада даже разным сложностям в период беременности.

Ранее украинка не пустила российскую теннисистку в полуфинал турнира во Франции.