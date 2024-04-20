Стал известен фаворит гонки за должность тренера «Спартака»

Бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич с большей долей вероятности может возглавить московский «Спартак», сообщает «Чемпионат».

По информации источника, именно его кандидатура привлекает наибольшее внимание члена совета директоров красно-белых Павла Жданова, который осуществляет операционное управление клубом и который будет принимать окончательное решение насчет нового наставника клуба.

Также не исключен вариант с приглашением нидерландского специалиста Паскаля Янсена, которого лоббирует спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал.

После 23 туров красно-белые, набрав 35 очков, занимают седьмое место в турнирной таблице. Лидирует по-прежнему «Зенит», у которого 47 набранных очков. «Краснодар» после победы над «Факелом» приблизился к петербуржцам на расстояние одного очка.

21 апреля «Спартак» сыграет с «Ростовом в 25-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Начало матча в 20:30 по московскому времени.

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