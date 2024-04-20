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Комментатор Орлов назвал единственного конкурента «Зенита» в России

Комментатор Орлов назвал единственным конкурентом «Зенита» в России сам «Зенит»

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Ирина Мотина/РИА Новости

Спортивный комментатор Геннадий Орлов в интервью bobsoccer заявил, что петербургский «Зенит» уверенно движется к шестому подряд чемпионскому титулу в Российской премьер-лиге (РПЛ).

По его мнению, помешать им выиграть золотые медали могут лишь они сами.

«Единственным соперником «Зенита» остается сам «Зенит». Когда петербургские футболисты предельно сконцентрированы и играют так, как умеют — «Зенит», конечно, чемпион. Но это же не всегда удается, верно? Если ты хочешь стать чемпионом, то каждая игра для тебя должна быть сродни финалу», — заявил Орлов.

После 24-х туров «Зенит», у которого 47 набранных очков, по-прежнему лидирует в таблице чемпионата страны. «Краснодар» после победы над «Факелом» приблизился к петербуржцам на расстояние одного очка. На третьей позиции с 38 баллами располагается московское «Динамо».

Ранее Роман Широков отказался считать «Спартак» великим клубом.

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