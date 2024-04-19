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«Спартак» уже не великий клуб, а нормальный»: Широков о красно-белых

Широков отказался считать «Спартак» великим клубом

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Роман Широков не считает московский «Спартак» великим клубом. Его слова передает «Чемпионат».

«Их с детства натаскивают на то, что «Спартак» даже сегодня – это великая команда. Хотя это давно уже не так.

Нормальный клуб, но те же ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив» за последние 20 лет выиграли намного больше трофеев. Все равно говорят молодым спартаковцам, что они – лучшие. Конечно, у них это сидит в голове, и они хотят побеждать. Но пока, к сожалению для них, этого не происходит», — сказал Широков.

Последний раз красно-белые выигрывали чемпионат России в сезоне-2016/17. Москвичи стали также обладателем Кубка России в сезоне-2021/22.

После 23 туров красно-белые, набрав 35 очков, занимают седьмое место в турнирной таблице. Лидирует по-прежнему «Зенит», у которого 47 набранных очков. «Краснодар» после победы над «Факелом» приблизился к петербуржцам на расстояние одного очка.

21 апреля «Спартак» сыграет с «Ростовом в 25-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Начало матча в 20:30 по московскому времени.

Ранее Зарема заявила, что матч со «Спартаком» — последний шанс Карпина возглавить клуб.

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