Зарема: «Матч со «Спартаком» — последний шанс Карпина с Глебовым запрыгнуть в клуб»

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась ожиданиями от предстоящего матча красно-белых с «Ростовом». Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«Матч против «Спартака» — это последний шанс для Карпина с Глебовым запрыгнуть в клуб. Они будут пытаться изо всех сил оказаться выше в турнирной таблице. Если в воскресенье не получится, то, скорее всего, стены в Тарасовке будут перекрашивать под другого тренера. А в случае назначения Карпина Амаралу надо четко понимать, что у Валерия Георгиевича своя команда управленцев-зубров российского футбола», — сказала Зарема.

Карпин был назначен главным тренером «Спартака» в 2009 году, уже через год он привел команду к третьему месту в Российской премьер-лиге (РПЛ). После сезона-2011/12 он покинул занимаемую должность, но в конце года вернулся обратно. В 2014 году тренер и клуб прекратили сотрудничество.

21 апреля «Спартак» сыграет с «Ростовом в 25-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Начало матча в 20:30 по московскому времени.

14 апреля «Спартак» уволил испанца Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. Исполняющим обязанности стал босниец Владимир Слишкович.

В этом туре РПЛ уже состоялся один матч. «Краснодар» дома обыграл воронежский «Факел».

Ранее Широков выбрал двух тренеров для «Спартака».