Широков выбрал двух тренеров для «Спартака»

Бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Роман Широков скептически отнесся к кандидатуре Паскаля Янсена на пост главного тренера «Спартака». Его слова передает «Чемпионат».

«Если исходить из логики и моего понимания, то либо Черчесов, либо Карпин. Но никак не этот последний персонаж. Мне вообще его Мост прислал. Это просто верх фантазии. Ладно бы у нас никого не было и мы были ограничены в выборе. Но даже для «Спартака» есть хорошие тренерские кадры со спартаковским прошлым и желанием возродить былое величие. Почему ими не пользоваться?» — сказал Широков.

Паскаль Янсен на данный момент возглавляет нидерландский «АЗ Алкмар». Его команда идет на четвертом месте в чемпионате Голландии. От лидирующего ПСВ «АЗ Алкмар» отделяет 26 очков.

14 апреля «Спартак» уволил испанца Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды после поражения от «Сочи» в чемпионате страны. Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович. После 23 туров красно-белые, набрав 35 очков, занимают седьмое место в турнирной таблице.

Ранее стало известно, кто может тренировать «Спартак» до конца сезона.