«Поезд уже ушел»: в российской спортивной федерации настроены против поездки на ОИ

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников высказался о пропуске российскими пловцами Олимпийских игр в Париже. Его слова передает «Матч ТВ».

«Я уже сказал — страница перевернута. Это никак не может осуществиться в нынешней ситуации, потому что не могу себе представить, что условия изменятся и нас вдруг допустят на равных со всеми. Поезд уже ушел. Возможные послабления в условиях, так, чтобы они были приемлемыми… Это кажется нереальным. Ефимова хочет ехать? Мне сложно представить, как это может быть возможно», — сказал Сальников.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Для участия в Играх российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Спортсмены из России и Белоруссии не будут соревноваться в медальном зачете.

Ранее Великобритания смягчила условия допуска россиян на турниры.