ЦСКА назвали психологически нестабильной командой

Бывший защитник «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов оценил шансы ЦСКА защитить титул обладателя Кубка России. В комментарии Legalbet он заявил о психологической нестабильности футболистов красно-синих, которая, по его мнению, затрудняет команде возможность бороться за трофеи.

Говоря о фаворите Кубка, Попов подчеркнул, что таковым можно считать только «Зенит». И в предстоящем финале Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России армейцам придется, по его мнению, очень непросто.

«Тут важна стабильная игра, а она только у сине-бело-голубых. В одной игре, может, и были бы шансы: фарт, самоотдача. Есть возможность зацепиться в конкретном матче, но ЦСКА очень много очков теряет в концовке игр. Это показывает нестабильность команды. У армейцев неправильная тактическая игра и психологическая нестабильность. С такими проблемами сложно одолеть соперника и выиграть какой-то турнир», — убежден Попов.

ЦСКА вышел в финал Пути РПЛ благодаря победе над «Балтикой», «Зенит», в свою очередь, выбил из борьбы «Спартак», который продолжит поход за трофеем в Пути регионов. Напомним, ЦСКА является действующим обладателем Кубка России – в 2023 году армейцы в восьмой раз в истории завоевали этот трофей, обыграв в решающем противостоянии «Краснодар».

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