Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-игрок «МЮ» не верит, что Джикия вернется в основу «Спартака»

Экс-игрок Канчельскис не верит, что капитан «Спартака» Джикия вернется в основу

close
100%
РИА Новости

Бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис оценил перспективы капитана «Спартака» Георгия Джикии после отставки главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля. В беседе с Legalbet Канчельскис усомнился в том, что Джикия сможет вернуться в основной состав команды.

«У него долго не было игровой практики, тяжело. Не ясно, как он тренировался, в каком физическом состоянии находится. Думаю, он вряд ли сможет вернуться даже сейчас, потому что физиологию не обманешь. Может, вернуться на одну-две игры, но потом снова сесть. Трудно вернуться», — считает эксперт.

Канчельскис добавил, что если Джикия пока остается игроком «Спартака», значит, он соответствует уровню команды. По его мнению, когда Георгия брали в «Спартак», в его качествах сомнений не было, и он не мог их лишиться за прошедшее время. Однако физическое состояние игрока оставляет вопросы.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Защитник в текущем сезоне сыграл всего в шести матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), проводя на поле в среднем по 72 минуты. Последний раз в РПЛ он выходил на поле 2 сентября против «Краснодара» (0:2). В Кубке страны он не играл с 4 октября с матча против московского «Динамо».
Контракт Джикии с клубом истекает 31 мая 2024 года. В одном из недавних интервью агент игрока Вадим Шпинев заявил, что его клиент не подпишет новый контракт, пока в команде работает главный тренер Гильермо Абаскаль. Испанский специалист был уволен 14 апреля. После этого 17 апреля Джикия вышел на замену в ответном кубковом матче с «Зенитом». В этой игре «Спартаком» руководил экс-ассистент Абаскаля Владимир Слишкович.

Ранее Джикию назвали проблемой для «Спартака».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами