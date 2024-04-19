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Широков: я передал «Спартаку» чемпионский дух

Экс-футболист Широков заявил, что передал «Спартаку» чемпионский дух

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Бывший футболист московского «Спартака» Роман Широков заявил, что передает красно-белым чемпионский дух, передает «Чемпионат».

«Я им передал этот чемпионский дух. После моего ухода они стали чемпионами. Но они об этом забывают. Думают, что сами там все сделали. Вот меня нет — все сразу выветрилось», — сказал Широков.

Широков выступал за «Спартак» с 2014 по 2015 год. «Спартак» стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2016/17.

14 апреля «Спартак» уволил испанца Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды после поражения от «Сочи» в чемпионате страны. Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович. Он ранее работал в качестве главного тренера в боснийском «Зриньски». Слишкович трудится в структуре «Спартака» с 2022 года.

Под его руководством красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» в Кубке России (0:0). Первый матч москвичи проиграли со счетом 1:2. Теперь «Спартак» встретится с «Динамо» в Пути регионов в Кубке России.

Ранее стало известно, кто может тренировать «Спартак» до конца сезона.

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