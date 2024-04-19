«Динамо» закончило борьбу за победу в РПЛ

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что его клуб закончил борьбу за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Спорт-Экспресс».

«Как бы грустно ни было, но наша гонка с «Зенитом» закончилась. Надо стараться сохранить третье место, сейчас это наша основная задача в чемпионате. И бороться дальше в Кубке России», — сказал Личка.

17 апреля «Динамо» обыграло «Оренбург» в полуфинальном матче Пути регионов в Кубке России со счетом 4:2. В составе москвичей отличились Федор Смолов, Константин Тюкавин, Денис Макаров и Хорхе Карраскаль. В следующем раунде бело-голубые сыграют со «Спартаком».

После 23 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо», набрав 38 очков, идет на третьем месте в турнирной таблице. На пять очков больше имеет в своем активе идущий вторым «Краснодар». Лидирует по-прежнему петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 47 очков.

Ранее Личка назвал две вещи, которых ему не хватает в России.