Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Динамо» закончило борьбу за победу в РПЛ

Тренер «Динамо» Личка: мы закончили бороться за победу в РПЛ

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что его клуб закончил борьбу за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Спорт-Экспресс».

«Как бы грустно ни было, но наша гонка с «Зенитом» закончилась. Надо стараться сохранить третье место, сейчас это наша основная задача в чемпионате. И бороться дальше в Кубке России», — сказал Личка.

17 апреля «Динамо» обыграло «Оренбург» в полуфинальном матче Пути регионов в Кубке России со счетом 4:2. В составе москвичей отличились Федор Смолов, Константин Тюкавин, Денис Макаров и Хорхе Карраскаль. В следующем раунде бело-голубые сыграют со «Спартаком».

После 23 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо», набрав 38 очков, идет на третьем месте в турнирной таблице. На пять очков больше имеет в своем активе идущий вторым «Краснодар». Лидирует по-прежнему петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 47 очков.

Ранее Личка назвал две вещи, которых ему не хватает в России.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами