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Стало известно, от чего зависит будущее Лички в «Динамо»

Экс-игрок Колыванов: ближайший месяц решит судьбу тренера Лички в «Динамо»

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Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной России Игорь Колыванов высказался о перспективах чешского специалиста Марцела Лички на посту главного тренера бело-голубых. В комментарии Legalbet он выразил мнение, что определяющим для наставника, чей контракт заканчивается 30 июня 2024 года, будет ближайший месяц.

«Насчет контракта Лички, то это надо подождать конца сезона, на каком месте закончит «Динамо». Там уже руководство будет смотреть, оставлять Личку или нет. Ближайший месяц будет для тренера определяющим», — считает Колыванов.

Эксперт подчеркнул, что недавняя серия из трех поражений не могла не сказаться на команде негативно. Вместе с тем, он не стал комментировать слухи о том, что Личка потерял контроль над раздевалкой. Он призвал «Динамо» собраться с духом и сделать все, чтобы изменить ситуацию.

17 апреля «Динамо» в гостях победило бывшую команду Лички «Оренбург» со счетом 4:2 и вышло в полуфинал Пути регионов Кубка России, где сыграет со «Спартаком», этот матч состоится 1 мая. В Российской премьер-лиге (РПЛ) бело-голубые после 23 туров набрали 38 очков и идут на третьем месте, на девять баллов отставая от лидирующего «Зенита». Ближайший матч команда проведет в воскресенье, 21 апреля, в Нижнем Новгороде против местного «Пари НН».

Ранее было названо главное достижение «Динамо» за всю историю клуба.

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