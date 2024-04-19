Народный артист РФ Мацуев назвал светлое пятно в «Спартаке» в матче с «Зенитом»

Народный артист России и болельщик московского «Спартака» Денис Мацуев остался доволен выходом на поле Георгия Джикии в матче Кубка России с петербургским «Зенитом», передает «Спорт-Экспресс».

«Выход Джикии на поле символичен. Всем понятно, что там был конфликт. А конфликт с капитаном — всегда скандально. Думаю, там было что-то личное. Выход Джикии — самое светлое пятно в игре с «Зенитом», — сказал Мацуев.

Контракт Джикии с клубом истекает в июне 2024 года. В одном из недавних интервью агент игрока Вадим Шпинев заявил, что его клиент не подпишет новый контракт, пока в команде работает главный тренер Гильермо Абаскаль. Испанский специалист был уволен 14 апреля.

17 апреля «Зенит» на своем поле принимал «Спартак» в рамках ответного полуфинального матча Пути РПЛ в Кубке России. Встреча завершилась со счетом 0:0. «Зенит» вышел в финал Пути РПЛ благодаря победе в первой игре со счетом 2:1.

Ранее Джикию назвали проблемой для «Спартака».