Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Широков о российском футболе: газпромовские деньги вскружили головы

Экс-футболист Широков заявил, что люди в РФС немного оторваны от земли

close
100%
Александр Вильф/РИА «Новости»

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Роман Широков заявил, что люди в Российском футбольном союзе немного оторваны от земли, передает «Чемпионат».

«Газпромовские деньги, которые сыплются последние десять лет или больше, вскружили людям головы. Они думают, что так дальше и будет сыпаться. И можно просто щелкать пальцами и легко решать любые проблемы», — сказал Широков.

Широков пожелал сотрудникам РФС больше быть на земле, а не витать в облаках.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» занимает первое место, набрав 47 очков. На второй строчке идет «Краснодар» (43), замыкает тройку московское «Динамо» (38).

Ранее «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами