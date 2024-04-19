Широков о российском футболе: газпромовские деньги вскружили головы

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Роман Широков заявил, что люди в Российском футбольном союзе немного оторваны от земли, передает «Чемпионат».

«Газпромовские деньги, которые сыплются последние десять лет или больше, вскружили людям головы. Они думают, что так дальше и будет сыпаться. И можно просто щелкать пальцами и легко решать любые проблемы», — сказал Широков.

Широков пожелал сотрудникам РФС больше быть на земле, а не витать в облаках.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» занимает первое место, набрав 47 очков. На второй строчке идет «Краснодар» (43), замыкает тройку московское «Динамо» (38).

Ранее «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России.