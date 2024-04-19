Булыкин: «Бавария» приложила все усилия в ЛЧ, чтобы порадовать болельщиков

Бывший нападающий «Динамо», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался о победе мюнхенской «Баварии» над лондонским «Арсеналом» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. В комментарии «Газете.Ru» он выразил мнение, что мюнхенцы сделали максимум, чтобы порадовать болельщиков на фоне упущенного чемпионства в Бундеслиге.

«Победа «Баварии» не была ожидаема. Но у нее не очень дела в чемпионате, и она приложила все усилия, чтобы хорошо сыграть в Лиге чемпионов, порадовать болельщиков на своем поле. И у них это получилось», — сказал Булыкин.

Первый матч между «Баварией» и «Арсеналом», состоявшийся в Лондоне, завершился со счетом 2:2. Ответную встречу мюнхенцы выиграли 1:0, автором победного мяча стал Йозуа Киммих. В полуфинале «Бавария» сыграет с мадридским «Реалом», который, в свою очередь, в серии пенальти выбил из борьбы «Манчестер Сити». Параллельную полуфинальную пару составили французский «ПСЖ» и немецкая «Боруссия» из Дортмунда.

В чемпионате Германии «Бавария» после 29 туров идет на втором месте с 63 очками, опережая набравший аналогичное количество баллов «Штутгарт» по дополнительным показателям. Мюнхенцы на 16 баллов отстают от леверкузенского «Байера», который досрочно завоевал чемпионство — впервые в истории клуба.

Ранее победу «Реала» над «Манчестер Сити» назвали магией.