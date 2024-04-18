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Победу «Реала» над «Манчестер Сити» назвали магией

Экс-игрок Булыкин считает, что «Реал» победил «Манчестер Сити» благодаря магии

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Molly Darlington/REUTERS

Бывший нападающий «Динамо», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался о выходе мадридского «Реала» в полуфинал Лиги чемпионов. В комментарии «Газете.Ru» он выразил мнение, что «бланкос» обыграли «Манчестер Сити» благодаря магии, присущей прославленной испанской команде.

«Честно говоря, «Манчестер Сити» смотрелся очень хорошо. Я даже думал, что они победят. Но есть магия «Реала», которая опять им помогла, и они прошли по пенальти. Очень удачно сложилось, но таков футбол — он непредсказуем», — констатировал Булыкин.

Встреча завершилась со счетом 1:1. За «Реал» отличился Родриго, поразивший ворота Эдерсона на 12-й минуте. В составе «Манчестер Сити» точным ударом отметился Кевин Де Брейне, отличившийся на 76-й минуте после ошибки Антонио Рюдигера. В серии пенальти точнее оказались игроки «Реала» (4:3).

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка. В полуфинале мадридский клуб сыграет с мюнхенской «Баварией», которая, в свою очередь, выбила из розыгрыша турнира лондонский «Арсенал».

Ранее стало известно, кого скопировал «Реал», чтобы обыграть «Ман Сити».

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