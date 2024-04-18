Фигуристка Усачева зажигательно станцевала на улице

Российская фигуристка Дарья Усачева опубликовала в своих социальных сетях новое видео.

Спортсменка показала подписчикам зажигательный уличный танец, исполнив под музыку несколько ритмичных движений.

В сентябре 2023 года Усачева объявила о завершении профессиональной карьеры. В августе прошлого года источник РИА Новости сообщил, что Дарья Усачева ушла из группы тренера Этери Тутберидзе и рассматривает вариант с завершением карьеры.

В 2020 году спортсменка стала серебряной медалисткой юниорского чемпионата мира. В ноябре 2021-го Усачева получила тяжелую травму на Гран-при Японии — на раскатке перед короткой программой фигуристка упала с тройного флипа и подняться самостоятельно смогла с большим трудом. Она доехала до бортика, и с катка ее уносили на руках.

Как сообщила Федерация фигурного катания России, во время выполнения прыжкового элемента у нее произошел отрыв связки одной из внутренних мышц правой ноги в зоне роста бедренной кости.

К тренировкам после восстановления Усачева вернулась только в феврале 2022 года, однако на официальные старты не выходила.

Ранее сообщалось, что вернувшаяся из Италии в Россию фигуристка завершила карьеру в 21 год.