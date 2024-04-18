Трусова сделала на асфальте параллельный двойной аксель

Серебряная призерка зимних Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова вместе с фигуристами Морисом Квителашвили, Петром Гуменником и Макаром Игнатовым исполнили на асфальте параллельный прыжок. Видео в своих соцсетях опубликовал грузинский атлет.



Спортсмены чисто выполнили двойной аксель.

Александра Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед.

Стоит отметить, что Трусова с 2016 по 2020 год тренировалась в группе у Этери Тутберидзе. В мае 2020 года перешла к Евгению Плющенко, но через год вернулась к Тутберидзе.

Ранее Александра Трусова рассказала, как переживала разрыв с Марком Кондратюком.