Тренер «Спартака» разочарован игрой легионеров команды

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался об игре легионеров команды в этом сезоне. Его слова передает «Чемпионат».

«Конкретно по фамилиям называть не буду, но в целом я ожидал намного большего. Миша Чайковски — это отдельный разговор. Рвался в бой до конца, даже когда ему прилетело по голове, в концовке мы его уже решили придержать.

Патрика Рыбара нам не хватило. Надо отдать должное Андрею Карееву. Были моменты, когда два других вратаря не могли играть, и он держал нас в тонусе», — сказал Жамнов.

В этом розыгрыше Кубка Гагарина «Спартак» добрался до четвертьфинала, где уступил «Металлургу» в шести матчах.

Финальная серия Кубка Гагарина, в которой сыграют «Локомотив» и «Металлург», стартует 18 апреля. Первый матч пройдет в Магнитогорске.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей. В этом сезоне обе команды вылетели в первом раунде.

Ранее был назван фаворит финала Кубка Гагарина.