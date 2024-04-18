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«Вы за каждым говном следите?»: Тарасова о завершении карьеры российской фигуристки

Тарасова о завершении карьеры Талалайкиной: она могла даже не объявлять об этом

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова резко высказалась о завершении карьеры фигуристки Марии Талалайкиной. Ее слова передает «Матч ТВ».

«А вы ее запомнили? Вот и я нет. Она могла даже не объявлять о завершении карьеры, мало кто ее помнит. У нее лишний вес? Не хочу об этом говорить, не буду объяснять то, что я сказала полгода назад. Она не была в сборной команде, так о ком вы пишете? Зачем, кому вы хотите сделать хорошо? Вы что, за каждым говном следите что ли? Я ее не запомнила, как девочку, которая может защищать честь нашей Родины», — сказала Тарасова.

Талалайкина является мастером спорта России по фигурному катанию на коньках. В 2020 году она стала призером Кубка страны. Лучшим достижением для нее являются две бронзовые награды на этапах Кубка России в сезоне-2018/19 и -2019/20.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований весной 2022 года после начала событий на Украине. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее российские фигуристы обратились к ISU с просьбой.

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