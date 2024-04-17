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Австралийская боксерша снялась в откровенном платье с Конором Макгрегором

Боксерша Бриджес сделала фото в откровенном платье с Конором Макгрегором

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ebanie_bridges/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Австралийская боксерша Эбани Бриджес опубликовала в своих соцсетях новую фотографию.

На снимке Бриджес позирует в откровенном черном платье с декольте. На снимке ее обнимает боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор.

Эбани Бриджес в подростковом возрасте увлекалась карате (получила черный пояс), тайским боксом и кикбоксингом. Около десяти лет занималась бодибилдингом. Получила степень бакалавра математики, а затем степень магистра педагогики. Работает учителем математики в средней школе.

37-летняя австралийка выступала на любительском ринге с 2016 по 2018 год в весовой категории до 54 кг. Она дебютировала на профессиональном ринге в феврале 2019 года.

9 декабря 2023 года Бриджес появилась на церемонии взвешивания в откровенном наряде.

Спортсменка пришла в откровенном белье и чулках на процедуру взвешивания и сошлась в битве взглядов со своей соперницей Мийо Йосидой. Австралийка показала на взвешивании 53,4 кг, а японка — 53,3 кг.

Ранее американская ринг-герл показала грудь в корсете.

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