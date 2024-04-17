В 1/2 финала Пути Регионов Кубка России «Спартак» сыграет с принципиальным соперником

Московский «Спартак» в в 1/2 финала Пути Регионов Кубка России сыграет со столичным «Динамо», передает »Чемпионат».

Во второй паре «Ростов» встретится с калининградской «Балтикой». Победители полуфиналов сыграют в финале Пути регионов, чтобы определить команду, которая сыграет в Суперфинале с победителем двухматчевого противостояния между петербургским «Зенитом» и столичным ЦСКА.

Действующим обладателем титула является ЦСКА. В прошлогоднем финале москвичи в серии пенальти обыграли «Краснодар». «Спартак» выигрывал трофей в сезоне-2021/22. Тогда красно-белые в финале оказались сильнее «Динамо».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России.