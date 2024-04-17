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«Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России

«Зенит» сыграл со «Спартаком» со счетом 0:0 и вышел в финал Пути РПЛ КР

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Михаил Киреев/РИА Новости

Петербургский «Зенит» и московский «Спартак» сыграли вничью в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.

Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:0.

«Зенит» вышел в финал Пути РПЛ Кубка России за счет победы над «Спартаком» в первом матче со счетом 2:1.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В финале Пути РПЛ «Зенит» сыграет с московским ЦСКА. «Спартак» еще может пробиться в Суперфинал Кубка через Путь регионов.

Действующим обладателем титула является ЦСКА. В прошлогоднем финале москвичи в серии пенальти обыграли «Краснодар». «Спартак» выигрывал трофей в сезоне-2021/22. Тогда красно-белые в финале оказались сильнее «Динамо».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» занимает первое место, «Спартак» идет на седьмом месте.

Ранее московское «Динамо» выбило «Оренбург» из Кубка России.

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