Семин ответил на вопрос, есть ли интрига в борьбе за победу в РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что борьба за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) еще не закончена, передает «Спорт-Экспресс».

«И «Зениту», и «Краснодару» предстоят матчи с аутсайдерами. Вот тут стоит ждать определенных сюрпризов. Никто не хочет вылетать напрямую или даже попадать в стыки. Так что расслабляться никому нельзя», — сказал Семин.

«Краснодар» проиграл в прошлом туре «Зениту» со счетом 1:2. На 16-й минуте первого тайма Лукас Оласа вывел «Краснодар» вперед. Сразу после перерыва Матео Кассьерра сравнял счет, а за 26 минут до конца матча Артур принес «Зениту» победу, нанеся точный удар по воротам Матвея Сафонова. Уже в компенсированное время был удален игрок «Краснодара» Витор Тормена.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, набрав 47 очков. «Краснодар» располагается на втором месте, имея в активе 43 очка. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички имеют в активе 38 очков.

Ранее Валерий Газзаев заявил, что «Зенит» еще не обеспечил себе победу в РПЛ.