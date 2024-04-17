«Динамо» выбило «Оренбург» из Кубка России

Московское «Динамо» на выезде обыграло «Оренбург» в матче 1/2 финала Пути регионов Кубка России.

Встреча, которая прошла в Оренбурге, завершилась со счетом 4:2.

В составе бело-голубых точными ударами отметились Федор Смолов, Ярослав Гладышев, Константин Тюкавин Денис Макаров и Хорхе Карраскаль. За «Оренбург» отличились Мохаммад Горбан и Хорди Томпсон.

Действующим обладателем титула является ЦСКА. В прошлогоднем финале москвичи в серии пенальти обыграли «Краснодар». «Спартак» выигрывал трофей в сезоне-2021/22. Тогда красно-белые в финале оказались сильнее «Динамо».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» занимает третье место, набрав 38 очков. «Оренбург» занимает 12 строчку, имея в активе 26 баллов. Лидируют в чемпионате футболисты петербургского «Зенита». Подопечные Сергея Семака набрали 47 баллов.

Ранее «Зенит» и московский «Спартак» объявили стартовые составы на матч Кубка России.