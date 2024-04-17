Бывший игрок «Спартака» выступил против назначения в клуб Карпина и Черчесова

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко выступил против назначения на пост главного тренера московского «Спартака» Валерия Карпина или Станислава Черчесова, передает «Чемпионат».

«Они уже были несколько раз, разве нет? И что, звать еще раз? Мне кажется, будет иностранный тренер, так как в руководстве есть иностранцы», — сказал Ещенко.

17 апреля «Зенит» примет «Спартак» в рамках ответного полуфинального матча Пути РПЛ в Кубке России. Первая встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 2:1.

14 апреля «Спартак» объявил об увольнении испанца Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. Исполняющим обязанности стал Владимир Слишкович. Босниец ранее работал в местном «Зриньски». Он говорит на русском, а его жена является уроженкой Санкт-Петербурга.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В прошлом туре команда уступила занимающему последнее место «Сочи» 0:1.

Ранее Ещенко заявил о разногласиях в «Спартаке».