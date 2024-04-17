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Министр спорта Татарстана рассказал, где Овечкин будет работать после окончания карьеры

Министр спорта Татарстана Леонов: после НХЛ Овечкин пойдет тренером в «Ак Барс»

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Eric Hartline-USA TODAY Sports/Reuters

Министр спорта республики Татарстан Владимир Леонов считает, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин будет тренировать «Ак Барс». Его слова передает «Матч ТВ».

«Как вы видите, сейчас люди могут без проблем держаться в профессиональном спорте до 40 лет благодаря контролю за своим питанием, физическим состоянием и так далее. Поэтому, уверен, Овечкин рано или поздно побьет рекорд Гретцки, у него все для этого есть. А потом — в «Ак Барс», тренером», — сказал Леонов.

Овечкин вместе с «Вашингтоном» в последнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обыграл «Филадельфию» 2:1 и стал участником плей-офф. Команда сыграет в первом раунде с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Всего в текущем сезоне Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

Ранее мать Овечкина словами «ничего крутого» описала результативность сына в этом сезоне.

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