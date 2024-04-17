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Медведева: я лучшая фигуристка с точки зрения нахождения себя после карьеры

Медведева заявила, что лучше всех устроилась после карьеры фигуристки

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Евгения Медведева/YouTube

Чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о том, кто помог ей реализоваться после завершения спортивной карьеры. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«Я — лучшая фигуристка с точки зрения нахождения себя после карьеры? Пока что. Если по фактам посмотреть, без хвастовства — наверное. Совет всем, кто заканчивает — найти хорошего менеджера.

Когда ты заканчиваешь, это мышление остается — придется на вопросы отвечать, не дай бог лишнее скажешь... Небольшой страх, который надо преодолеть, и тогда медийка пойдет», — сказала Медведева.

На Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году россиянка стала второй в личном первенстве и в командном турнире. Победителем в женском одиночном катании стала другая россиянка — Алина Загитова.

Кроме олимпийских медалей в активе спортсменки по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры.

Сейчас Медведева выступает в ледовых шоу, а также запустила свою программу на YouTube-канале.

Ранее Медведева призналась, что ее затравили после переезда в Канаду.

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