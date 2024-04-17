Стало известно, с кем «Вашингтон» Овечкина сыграет в первом раунде плей-офф

В ночь с 16 на 17 апреля «Вашингтон Кэпиталз» в рамках последнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) встречался с «Филадельфией Флайерз» и одержал победу со счетом 2:1. Это позволило «столичным» выйти в плей-офф турнира.

Первую шайбу в этом матче на свой счет записал российский нападающий Александр Овечкин. Эрик Джонсон восстановил равновесие, а за три минуты до конца встречи Ти Джей Оши принес «Кэпиталз» победу.

В первом раунде плей-офф турнира «Вашингтон» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс», за который выступают Артемий Панарин и Игорь Шестеркин.

В других парах »Каролина Харрикейнз», за которую выступают россияне Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов, Андрей Свечников и Петр Кочетков, встретится с «Нью-Йорк Айлендерс» Ильи Сорокина, Семена Варламова и Александра Романова. Еще в одной паре «Тампа-Бэй Лайтнинг» с Никитой Кучеровым, Андреем Василевским и Михаилом Сергачевым померяется силами с «Флоридой Пантерз», которую представляют россияне Владимир Тарасенко, Дмитрий Куликов и Сергей Бобровский.

Ранее Овечкин двумя словами описал выход команды в плей-офф НХЛ.