Трусова рассказала, как переживала разрыв с Кондратюком

Серебряная призерка зимних Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова в интервью Okko заявила, что сознательно скрывала от поклонников свои переживания из-за расставания с Марком Кондратюком.

По ее словам, люди в социальных сетях не привыкли видеть негатив.

«Хочу сказать людям, которые следят за мной в соцсетях: то, что я показываю там, не является моей полной жизнью. Я просто считаю, что у каждого человека в жизни много проблем, у любого. Есть определенные ситуации в жизни, от которых человек может переживать. И я думаю, что передавать свои проблемы людям не очень хорошо», — заявила Трусова.

О том, что спортсмены состоят в отношениях, стало известно весной 2022 года после того, как они начали выкладывать совместные фотографии из отпуска. Фигуристы тренируются у одного специалиста — Светланы Соколовской.

Также в активе Трусовой бронза чемпионата мира 2021 года и серебро чемпионата Европы 2022 года.

17 февраля Марк Кондратюк стал вторым на Спартакиаде в Тюмени. Он проиграл победителю, Евгению Семененко, 6,68 балла. Бронзовая медаль досталась Владиславу Дикиджи, уступившему 20,92 балла.

Ранее Александра Трусова рассказала, как долго восстанавливалась после разрыва с Марком Кондратюком.