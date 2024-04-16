Трусова рассказала, как долго восстанавливалась после разрыва с Кондратюком

Серебряная призерка зимних Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова в интервью Okko рассказала, что смогла восстановиться после расставания с фигуристом Марком Кондратюком примерно за три-четыре месяца.

По ее словам, совсем малое количество людей в ее окружении по-настоящему знали о ее состоянии.

«То, что происходит дома, никак не выходит за пределы дома и моей семьи — и то не всей, мамы. И моих подруг. То есть это те люди, которые выводили меня из этого состояния. Месяца три-четыре это было. С начала августа по начало ноября, что-то такое», — заявила Трусова.

О том, что спортсмены состоят в отношениях, стало известно весной 2022 года после того, как они начали выкладывать совместные фотографии из отпуска. Фигуристы тренируются у одного специалиста — Светланы Соколовской.

Также в активе Трусовой бронза чемпионата мира 2021 года и серебро чемпионата Европы 2022 года.

17 февраля Марк Кондратюк стал вторым на Спартакиаде в Тюмени. Он проиграл победителю, Евгению Семененко, 6,68 балла. Бронзовая медаль досталась Владиславу Дикиджи, уступившему 20,92 балла.

Ранее Александра Трусова рассказала, как пыталась вернуть отношения с Марком Кондратюком.