«Зенит» устроит фестиваль шашлыка перед игрой со «Спартаком»

Петербургский «Зенит» на своем официальном сайте анонсировал фестиваль шашлыка перед ответной игрой с московским «Спартаком» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.

«Болельщики сине-бело-голубых смогут попробовать блюда, приготовленные на открытом огне: гостей арены ждет множество точек питания и самое вкусное жареное мясо Петербурга», — заявили в клубе.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится завтра, 17 апреля, на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Исполняющим обязанности на ближайший матч Кубка России с «Зенитом» станет Владимир Слишкович, который ранее работал в тренерском штабе Абаскаля.

14 апреля Гильермо Абаскаль был уволен с поста тренера красно-белых. Испанец возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

Ранее стало известно, как прошел последний день Гильермо Абаскаля в России.