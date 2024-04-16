Хави сравнили с уволенным из «Спартака» тренером

Легендарный футболист испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой заявил, что считает «Барселону» фаворитом противостояния с «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Слова Мостового приводит портал ODDS.ru.

«У «Барсы» есть преимущество — победа в первой игре (каталонцы одержали волевую победу над «ПСЖ» на выезде со счетом 3:2. — «Газета.Ru»). «Барселона» тоже скучает по победам в Лиге чемпионов, когда Лионель Месси на себе ее возил ко всем трофеям», — сказал Мостовой.

Бывший игрок сборной России предположил, что «ПСЖ» не будет сдаваться в ответном матче, однако подчеркнул, что не заметил у парижан сильного характера в первой игре.

«На последних минутах я увидел поникший Париж. Не увидел такого натиска, что делают команды к концу матча. Будто «ПСЖ» смирился с поражением. Вот и интересно: сможет ли «ПСЖ» встряхнуться на поле «Барселоны»?» — сказал Мостовой.

Экс-нападающий «Сельты» предположил, что главный тренер «блауграны» Хави, который объявил об уходе из клуба по окончании сезона-2023/24, изменит свое решение и останется в команде.

На данный момент «Барселона» под руководством Хави идет на втором месте в чемпионате Испании и имеет шансы выйти в полуфинал Лиги чемпионов.

«Хави не уйдет. Когда они проигрывали, не было результатов — да, он объявил об уходе, — сказал Мостовой. — Но одно дело, когда ты уходишь или клуб тебя убирает. Это же не Гильермо Абаскаль, которого убирают и убрать не могут (речь о бывшем тренере московского «Спартака», который был уволен 14 апреля после поражения в чемпионате России от «Сочи», который занимает последнее место в турнирной таблице. — «Газета.Ru»)».

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