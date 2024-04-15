Футбольный судья Федотов об арбитре РПЛ: это диагноз

Бывший российский арбитр Игорь Федотов подверг критике работу Артема Любимова на матче 24 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между воронежским «Факелом» и «Ростовом», передает «Чемпионат».

«Любимов — это диагноз. Хватит издеваться над людьми, над командами. Ничего серьезного в плане оценки не произошло. Это ведь не проблема Любимова, а проблема тех, кто сказал ему, что он судья», — сказал Федотов.

Встреча прошла в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов в присутствии 13 743 зрителей и завершилась победой команды Валерия Карпина с минимальным счетом 1:0. Единственный мяч в составе победителей на 83-й минуте забил Роналдо, ему ассистировал Егор Голенков.

После этой игры ростовская команда набрала 34 очка и поднялась на восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России. Воронежцы с 26 баллами продолжают оставаться на 11-м месте.

Ранее тренер «Факела» сосватал Карпина в «Спартак».