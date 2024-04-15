Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Футбольный судья Федотов об арбитре РПЛ: это диагноз

Футбольный судья Федотов об арбитре Любимове: хватит издеваться над людьми

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший российский арбитр Игорь Федотов подверг критике работу Артема Любимова на матче 24 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между воронежским «Факелом» и «Ростовом», передает «Чемпионат».

«Любимов — это диагноз. Хватит издеваться над людьми, над командами. Ничего серьезного в плане оценки не произошло. Это ведь не проблема Любимова, а проблема тех, кто сказал ему, что он судья», — сказал Федотов.

Встреча прошла в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов в присутствии 13 743 зрителей и завершилась победой команды Валерия Карпина с минимальным счетом 1:0. Единственный мяч в составе победителей на 83-й минуте забил Роналдо, ему ассистировал Егор Голенков.

После этой игры ростовская команда набрала 34 очка и поднялась на восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России. Воронежцы с 26 баллами продолжают оставаться на 11-м месте.

Ранее тренер «Факела» сосватал Карпина в «Спартак».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами