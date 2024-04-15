Экс-арбитр РПЛ раскритиковал судейство в матче «Краснодар» — «Зенит»

Бывший арбитр Российской премьер-лиги (РПЛ) Игорь Федотов раскритиковал работу судьи Сергея Иванова на матче чемпионата Росии между «Краснодаром» и петербургским «Зенитом», передает «Чемпионат».

«Не понравился Иванов. Он вообще не вошел в игру. Принимал непонятные решения — хорошо, что в отношении обеих команд, а не одной. Хотя ключевых ошибок у Иванова не было», — сказал Федотов.

«Краснодар» проиграл со счетом 1:2. На 16-й минуте первого тайма Лукас Оласа вывел «Краснодар» вперед. Сразу после перерыва Матео Кассьерра сравнял счет, а за 26 минут до конца матча Артур принес «Зениту» победу, нанеся точный удар по воротам Матвея Сафонова. Уже в компенсированное время был удален игрок «Краснодара» Витор Тормена.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, набрав 47 очков. «Краснодар» располагается на втором месте, имея в активе 43 очка. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички имеют в активе 38 очков.

Ранее тренер «Краснодара» раскритиковал судью после поражения от «Зенита».