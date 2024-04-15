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Мостовой восемь минут называл «Зенит» чемпионом из-за спора с Радимовым

Мостовой по условиям спора с Радимовым скандировал «Зенит – чемпион»

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Знаменитый советский и российский футболист Александр Мостовой проиграл спор своему бывшему партнеру по сборной России Владиславу Радимову. Предметом пари был результат первого матча полуфинала Пути РПЛ Кубка России между их бывшими командами «Спартаком» и «Зенитом». Мостовой предполагал победу красно-белых, в то время как Радимов был уверен в успехе питерцев.

После того как «Зенит» победил со счетом 2:1, ответив на гол Мартина Угальде дублем Педро, Мостовой должен был скандировать «Зенит – чемпион!» По условиям спора победитель выбирал наказание проигравшему, и Радимов сделал такой выбор, отметив, что Мостовой должен «громко, долго и с выражением признать клуб с берегов Невы чемпионом», сообщает Legalbet.

«Зенит» занимает первое место в чемпионате Российской премьер-лиги, набрав 47 очков после 23 туров. На счету «Спартака», располагающегося на седьмой позиции, 35 баллов. Красно-белые уволили после поражение от «Сочи» Гильермо Абаскаля, теперь к ответной встрече с «Зенитом» в Кубке команду будет готовить его бывший помощник Владимир Слишкович.

Ранее Абаскалю предрекли проблемы с поиском работы.

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