Агент рассказал о разнице в отношении к футболу в России и Европе

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы различных отечественных футболистов, высказался о разности подходов к футболу в России и Европе, подчеркнув, что за рубежом к игре относятся несколько проще.

«В России у нас каждая игра — это битва. В Европе, например, я был не раз на матчах «Барселоны» и «Реала». У Месси есть там свой ресторанчик, и футболисты обеих команд после очного матча там собирались, хотя на поле только что рубились так, что голову могли оторвать, искры летели. Вот это профессионализм. А у нас тренер будет всю ночь ошибки матча пересматривать», — приводит слова Сафонова Legalbet.

Агент также подчеркнул, что о матчах европейских чемпионатов и еврокубков можно говорить как о продукте с качественной инфраструктурой. Из преимуществ Сафонов выделил продажу пива и атрибутики, а также возможность для зрителей покинуть трибуны стадиона в течение трех минут после финального свистка. Кроме того, важной частью футбола в Европе стала работа футболистов с болельщиками, включающая в себя необходимость раздачи автографов. В то же время в Азии тренерам разрешается бить игроков палками, а главным достоинством восточных футболистов считается дисциплина.

Ранее стало известно, что Абаскаль не попрощался с футболистами «Спартака» после отставки.