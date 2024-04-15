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Футболиста «Зенита» сравнили с Месси

Экс-футболист Аршавин сравнил игрока «Зенита» Педро с Месси

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин сравнил игрока сине-бело-голубых Педро с аргентинцем Лионелем Месси, передает Sport24.

«Мне Педро напомнил Месси, но не в атаке, а у своих ворот. Был момент в матче «Барселоны» с «Челси», когда Месси стал обыгрывать возле своего углового флажка. Не помню, получилось или нет, но у Педро был такой же момент в игре со «Спартаком», — сказал Аршавин.

Также Аршавин отметил, что другие игроки стремились бы сыграть надежней в этой ситуации, а Педро прокинул мяч между ног сопернику.

Педро провел в Российской премьер-лиги четыре матча, отметившись одним забитым мячом. 7 апреля точный удар Педро принес «Зениту» победу над «Балтикой». Встреча завершилась со счетом 1:0.

В составе сине-бело-голубых точным ударом отметился Педро, который отличился на 42-й минуте.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее призер Олимпиады по футболу призвал называть «Зенит» сборной Бразилии.

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