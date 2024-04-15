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Гаджиев объяснил, нужно ли «Спартаку» возвращать Карреру

Тренер Гаджиев считает, что «Спартак» должен возглавить российский специалист

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РИА Новости

Известный российский тренер, президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о том, кто может заменить испанца Гильермо Абаскаля, покинувшего пост главного тренера «Спартака». В комментарии Legalbet Гаджиев объяснил, почему «Спартаку» не нужно возвращать Массимо Карреру, который привел команду к чемпионству в 2017 году.

«Сейчас убрали тренера и оставили помощника Владимира Слишковича. В «Спартаке» был уже такой пример, когда остался Каррера после Аленичева. Потом итальянский специалист выиграл чемпионат. Стоит ли вернуть Карреру? Я считаю, что москвичей должен возглавить российский тренер. Они уже перепробовали множество иностранцев», — напомнил Гаджиев.

Говоря о причинах отставки Абаскаля, специалист указал на ряд факторов, среди которых отметил и экономический. Гаджиев подчеркнул, что общественности известны далеко не все процессы, происходящие в клубе, в том числе и то, сохранил ли Абаскаль влияние на команду.

Кроме того, Гаджиев прокомментировал тот факт, что Абаскаль был уволен за семь туров до окончания чемпионата, а также в преддверии ответного кубкового матча с «Зенитом». Он выразил мнение, что не имеет значения, когда увольнять тренера, добавив при этом, что в помощь испанцу можно было бы заранее назначить специалиста, который впоследствии сменил бы его на посту.

Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). 13 апреля красно-белые уступили идущему на последнем месте «Сочи» со счетом 0:1. Матч состоялся в день рождения Абаскаля.

Помощник Абаскаля Владимир Слишкович будет готовить команду к матчу Кубка России против «Зенита», который состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», в статусе исполняющего обязанности главного тренера.

Ранее стало известно, что Абаскаль не попрощался с футболистами «Спартака» после отставки.

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