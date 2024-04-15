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Футболисту «Локомотива» отказали в возбуждении дела на его бывшую девушку

Игроку «Локо» Тикнизяну отказали в возбуждении дела на его бывшую девушку

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Кристина Строкова, бывшая девушка футболиста московского «Локомотива» Наира Тикнизяна, заявила в своих соцсетях, что игроку отказали в возбуждении уголовного дела на нее.

«В возбуждении уголовного дела отказано. Желаю некоторым людям уже вернуться из Абу-Даби в реальность и обрести солнце внутри себя», — написала Строкова.

Тикнизян обвинил Строкову в снятии денежных средств с его банковского счета. В январе 2021 года у пары родился сын Эмилиан.

В ноябре 2023 года Тикнизян женился на ведущей «Матч ТВ» Яне Ромашкиной.

Тикнизян стал игроком «Локомотива» летом 2021 года, перейдя в команду из ЦСКА, воспитанником которого он является. Тикнизян выступал за молодежную сборную России и принимал участие в чемпионате Европы — 2020.

Тикнизян провел в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) 19 матчей, отметившись шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами. В следующем матче «Локомотив» сыграет с «Рубином».

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